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Эменике согласовал условия контракта со «Спартаком»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Фенербахче, Эменике Эммануэль
Сегодня, 13:54 | Источник: Yenisafak | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике все ближе к возвращению в «Спартак». 29-летний форвард, по данным источника, уже договорился об условиях контракта с московским клубом. «Фенербахче» готов отпустить нигерийца в «Спартак» в аренду до конца сезона бесплатно – москвичи только будут платить зарплату игроку, а летом он может подписать полноценный контракт с российским клубом.

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