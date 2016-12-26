Эменике согласовал условия контракта со «Спартаком»

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике все ближе к возвращению в «Спартак». 29-летний форвард, по данным источника, уже договорился об условиях контракта с московским клубом. «Фенербахче» готов отпустить нигерийца в «Спартак» в аренду до конца сезона бесплатно – москвичи только будут платить зарплату игроку, а летом он может подписать полноценный контракт с российским клубом.