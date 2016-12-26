Айдамиров: «„Терек“ следит за Беришей, но в переговоры не вступал»

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи об интересе грозненцев к полузащитнику «Анжи» Бернарду Берише.

«В шорт-лист „Терека“ входит достаточное количество футболистов. Там есть иностранцы, которые проявили себя в РФПЛ.

На Беришу мы также обращаем внимание, но в переговоры пока ни с кем не вступали».