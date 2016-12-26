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Айдамиров: «„Терек“ следит за Беришей, но в переговоры не вступал»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Терек, Бериша Бернард
Сегодня, 14:44 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи об интересе грозненцев к полузащитнику «Анжи» Бернарду Берише.

«В шорт-лист „Терека“ входит достаточное количество футболистов. Там есть иностранцы, которые проявили себя в РФПЛ.

На Беришу мы также обращаем внимание, но в переговоры пока ни с кем не вступали».

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