Айдамиров: «„Терек“ следит за Беришей, но в переговоры не вступал»
Сегодня, 14:44 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи об интересе грозненцев к полузащитнику «Анжи» Бернарду Берише.
«В шорт-лист „Терека“ входит достаточное количество футболистов. Там есть иностранцы, которые проявили себя в РФПЛ.
На Беришу мы также обращаем внимание, но в переговоры пока ни с кем не вступали».
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