Мак: «Рад, что стал частью всемирно известного клуба»
Сегодня, 14:55 | Источник: Сайт Роберта Мака | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак, подводя итог 2016 года, выразил радость по поводу перехода в петербургский клуб.
«Я очень рад, что мне удалось стать игроком всемирно известного клуба. Начинать обычно трудно везде. Все было ново, неизвестно. Но я приспособился быстро. Сложнее всего было влиться сразу в новую для себя схему игры.
Санкт-Петербург прекрасный город. И летом, и зимой. Моя семья тут счастлива, всем здесь нравится. Год получился потрясающим. Сборная Словакии ярко выступила на Евро-2016, мой переход в „Зенит“ многих удивил. Это был большой шаг для меня. Я пытался показать, что достоин места среди ведущих игроков. Думаю, что осенью это доказал. Полагаю, могу прогрессировать еще и еще».
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Нет уж.Спасибо.Такой известности нам и задаром не нужно.
что ещё пианист Степа не появился здесь)))))
ранимые какие-то С-Пб фаны.
По-мужски когда поступать будешь, эсттттт ооооонец?????
зачем ты мне пишешь и читаешь мои комментарии если я у тебя в игноре????