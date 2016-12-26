Мак: «Рад, что стал частью всемирно известного клуба»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак, подводя итог 2016 года, выразил радость по поводу перехода в петербургский клуб.

«Я очень рад, что мне удалось стать игроком всемирно известного клуба. Начинать обычно трудно везде. Все было ново, неизвестно. Но я приспособился быстро. Сложнее всего было влиться сразу в новую для себя схему игры.

Санкт-Петербург прекрасный город. И летом, и зимой. Моя семья тут счастлива, всем здесь нравится. Год получился потрясающим. Сборная Словакии ярко выступила на Евро-2016, мой переход в „Зенит“ многих удивил. Это был большой шаг для меня. Я пытался показать, что достоин места среди ведущих игроков. Думаю, что осенью это доказал. Полагаю, могу прогрессировать еще и еще».