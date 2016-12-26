Рейтинг@Mail.ru

Иньеста: «Хочу играть в „Барселоне“, пока полезен команде»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Барселона, Иньеста Андрес
Сегодня, 14:59 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста хочет играть в каталонском клубе, пока способен приносить ему пользу.

«В 2018 году мой контракт истекает, но я хочу его продлить. Все знают о моем желании – это не секрет. Мой уровень игры должен определить, останусь ли я в „Барселоне“. Надеюсь, смогу быть полезным еще долго».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:23
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:50
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:01
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:59
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:42
ответ пользователю Don trambon (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:35
ответ пользователю Don trambon (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 15:29
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 15:08
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:05, редактировал Сегодня 15:05
Показать
Немного троллинга
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:53 Нойер в четвёртый раз признан лучшим вратарём года по версии IFFHS 24
16:24 Полиция задержала Фирмино за рулем в нетрезвом виде 24
14:41 Игроки «Монпелье» заплатят один евро за каждый грамм лишнего веса 7
10:47 Мавуба: «Прежний тренер „Лилля“ раздражал меня» 1
Вчера
21:37 Хави вызван в сборную Каталонии 13
Александр Чистяков
Чем запомнился Эменике в «Спартаке»?
Эммануэль Эменике отправился в Москву, чтобы провести переговоры со «Спартаком», и «Соккер.ру» освежает в памяти деяния форварда, который уже играл за «красно-белых».
Комментариев: 14
15:09 Демпси может завершить карьеру из-за проблем с сердцем 7
11:28 Фото Хачериди: «Ни „Динамо“, ни мой агент не сообщали мне об интересе „Зенита“» 14
10:42 «Шальке» получит 7 млн евро от перехода Дракслера в ПСЖ 4
24 декабря 2016
23:54 Левандовски в шестой раз подряд стал лучшим игроком Польши 10
все материалы по этой теме
Турниры