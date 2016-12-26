Иньеста: «Хочу играть в „Барселоне“, пока полезен команде»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста хочет играть в каталонском клубе, пока способен приносить ему пользу.

«В 2018 году мой контракт истекает, но я хочу его продлить. Все знают о моем желании – это не секрет. Мой уровень игры должен определить, останусь ли я в „Барселоне“. Надеюсь, смогу быть полезным еще долго».