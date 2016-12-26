Иньеста: «Хочу играть в „Барселоне“, пока полезен команде»
Сегодня, 14:59 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста хочет играть в каталонском клубе, пока способен приносить ему пользу.
«В 2018 году мой контракт истекает, но я хочу его продлить. Все знают о моем желании – это не секрет. Мой уровень игры должен определить, останусь ли я в „Барселоне“. Надеюсь, смогу быть полезным еще долго».
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24 декабря 2016
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А так да,Андрес уважаемый футболист.
Роналду наверное икает как никогда раньше.
Отличный футболист и человек, жаль, что не молодеет.