Диарра может перебраться в Китай

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра может продолжить карьеру в Китае. 31-летним хавбеком интересуются несколько клубов, но в борьбу теперь включился представитель Китая. Китайский клуб готов выплатить за игрока штраф в размере 10 млн евро, который Диарра должен «Локомотиву» по решению суда. Финансовые нюансы могут склонить Диарра к выбору Китая в качестве места продолжения карьеры.