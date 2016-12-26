Диарра может перебраться в Китай
Сегодня, 15:57 | Источник: laprovence.com | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра может продолжить карьеру в Китае. 31-летним хавбеком интересуются несколько клубов, но в борьбу теперь включился представитель Китая. Китайский клуб готов выплатить за игрока штраф в размере 10 млн евро, который Диарра должен «Локомотиву» по решению суда. Финансовые нюансы могут склонить Диарра к выбору Китая в качестве места продолжения карьеры.
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