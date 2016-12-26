Заха может перейти в «Тоттенхэм»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха может перебраться в «Тоттенхэм». Главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино хочет видеть 24-летнего игрока в своей команде уже в январе, поскольку им интересуются и другие клубы. За форварда «Тоттенхэм» готов заплатить 25 млн фунтов. Прошлым летом «Тоттенхэм» уже пытался купить его.