Заха может перейти в «Тоттенхэм»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Кристал Пэлас, Заха Вилфрид
Сегодня, 16:20 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха может перебраться в «Тоттенхэм». Главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино хочет видеть 24-летнего игрока в своей команде уже в январе, поскольку им интересуются и другие клубы. За форварда «Тоттенхэм» готов заплатить 25 млн фунтов. Прошлым летом «Тоттенхэм» уже пытался купить его.
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