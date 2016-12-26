Нойер в четвёртый раз признан лучшим вратарём года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших вратарей мира в 2016 году по своей версии. В четвертый раз лучшим признан голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. Решение принималось на основании опросов футбольных экспертов из 56 стран.

Второе место занял голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, а замкнул тройку Руй Патрисиу из «Спортинга». Далее расположились Клаудио Браво из «Манчестер Сити» и Давид Де Хеа из «Манчестер Юнайтед».

Нойер также вошел в десятку лучших игроков мира по версии издания FourFourTwo.