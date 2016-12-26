Нойер в четвёртый раз признан лучшим вратарём года по версии IFFHS
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Нойер Мануэль, Буффон Джанлуиджи, Де Хеа Давид, Браво Клаудио, Патрисиу Руй
Сегодня, 16:53 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших вратарей мира в 2016 году по своей версии. В четвертый раз лучшим признан голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. Решение принималось на основании опросов футбольных экспертов из 56 стран.
Второе место занял голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, а замкнул тройку Руй Патрисиу из «Спортинга». Далее расположились Клаудио Браво из «Манчестер Сити» и Давид Де Хеа из «Манчестер Юнайтед».
Нойер также вошел в десятку лучших игроков мира по версии издания FourFourTwo.
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