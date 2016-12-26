«Манчестер Юнайтед» - «Сандерленд»: стартовые составы
Сегодня, 17:09 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Сандерлендом».
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Ф. Джонс, Рохо, Блинд, Кэррик, Эррера, Погба, Мата, Лингард, Ибрагимович.
«Сандерленд»: Пикфорд, Б. Джонс, ван Анхольт, Джилободжи, Коне, Денайе, Ндонг, Борини, Ларссон, Аничебе, Дефо.
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