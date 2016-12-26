Рейтинг@Mail.ru

«Манчестер Юнайтед» - «Сандерленд»: стартовые составы

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед0 : 0СандерлендСандерленд
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:09 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Сандерлендом». 

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Ф. Джонс, Рохо, Блинд, Кэррик, Эррера, Погба, Мата, Лингард, Ибрагимович.

«Сандерленд»: Пикфорд, Б. Джонс, ван Анхольт, Джилободжи, Коне, Денайе, Ндонг, Борини, Ларссон, Аничебе, Дефо.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:49
ответ пользователю AlexanderP622 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:47
ответ пользователю manutd navsegda (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:45
ответ пользователю Inside91 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:26
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:55 Фото Болельщики «Лестера» проведут акцию протеста против дисквалификации Варди 1
17:49 Дини - 5-й игрок в истории «Уотфорда», забивший 100 мячей за клуб 0
17:22 «Лестер Сити» - «Эвертон»: стартовые составы 4
17:17 «Арсенал» - «Вест Бромвич»: стартовые составы 8
17:14 «Челси» - «Борнмут»: стартовые составы 11
Александр Чистяков
«Челси» на пороге рекорда, МЮ чаще всех побеждает в «Боксинг Дэй»
​26 декабря – традиционный праздник английского футбола, ведь в АПЛ всегда жарко на следующий день после Рождества. «Соккер.ру» делится информацией о предстоящих матчах!
Комментариев: 5
Александр Чистяков
«Боксинг дэй». Незабываемое
​Время открывать подарки! «Соккер.ру» вспоминает самые важные события в «Боксинг Дэй»: первый матч в истории, голевое безумие 1963-го и последнюю победу сэра Алекса.
Комментариев: 9
10:51 Рождественский ужин «Манчестер Сити» прошёл в ресторане Хуана Маты 16
10:43 «Тигрес» в пятый раз стал чемпионом Мексики 4
Вчера
21:20 Видео Тухель и игроки дортмундской «Боруссии» посетили детскую больницу 3
все материалы по этой теме
Турниры