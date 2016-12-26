«Челси» - «Борнмут»: стартовые составы
Сегодня, 17:14 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура АПЛ между «Челси» и «Борнмутом».
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес, Фабрегас, Матич, Алонсо, Виллиан, Азар, Педро.
«Борнмут»: Боруц, Фрэнсис, Кук, Б. Смит, Дэниелс, Артер, Гослинг, А. Смит, Уилшир, Сурман, Кинг.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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