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«Арсенал» - «Вест Бромвич»: стартовые составы

Матч: АрсеналАрсенал0 : 0Вест БромвичВест Бромвич
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:17 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Вест Бромвич Альбион». 

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Паулиста, Косьельни, Гиббс, Коклен, Джака, Санчес, Озил, Айвоби, Жиру.

«Вест Бромвич»: Фостер, Доусон, МакОли, Эванс, Ньом, Якоб, Флетчер, Брант, Шадли, Филлипс, Рондон.

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