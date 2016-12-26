«Арсенал» - «Вест Бромвич»: стартовые составы
Матч: Арсенал0 : 0Вест Бромвич
Сегодня, 17:17 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Вест Бромвич Альбион».
«Арсенал»: Чех, Бельерин, Паулиста, Косьельни, Гиббс, Коклен, Джака, Санчес, Озил, Айвоби, Жиру.
«Вест Бромвич»: Фостер, Доусон, МакОли, Эванс, Ньом, Якоб, Флетчер, Брант, Шадли, Филлипс, Рондон.
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