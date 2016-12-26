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«Лестер Сити» - «Эвертон»: стартовые составы

Матч: Лестер СитиЛестер Сити0 : 0ЭвертонЭвертон
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:22 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура АПЛ между «Лестер Сити» и «Эвертоном». 

«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Василевски, Чилуэлл, Грэй, Кинг, Амарти, Олбрайтон, Слимани, Окадзаки.

«Эвертон»: Роблес, Бэйнс, Фунес Мори, Уиллиамс, Холгейт, Коулмен, Бэрри, Гуйе, Миральяс, Леннон, Лукаку.

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