«Спартак» сделал «Интеру» предложение по Йоветичу

По информации итальянских СМИ, «Спартак» сделал официальное предложение «Интеру» относительно возможного трансфера нападающего «нерадзурри» Стевана Йоветича.

Напомним, что миланский клуб готов расстаться с черногорцем за 15 млн евро, и «красно-белые» готовы заплатить эту сумму.

Также сообщается, что «Спартак» готов платить 27-летнему футболисту 3.5 млн евро в год.