«Спартак» сделал «Интеру» предложение по Йоветичу
Сегодня, 17:32 | Источник: Itasportpress.it | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, «Спартак» сделал официальное предложение «Интеру» относительно возможного трансфера нападающего «нерадзурри» Стевана Йоветича.
Напомним, что миланский клуб готов расстаться с черногорцем за 15 млн евро, и «красно-белые» готовы заплатить эту сумму.
Также сообщается, что «Спартак» готов платить 27-летнему футболисту 3.5 млн евро в год.
Другие материалы по теме:
16:13 Слухи «Спартак» заплатит за Джикию 150 млн рублей 74
13:50 Слухи Шахов из «Факела» может перейти в «Амкар» 1
12:51 Слухи Кирилл Погребняк интересен «Зениту» 36
12:00 Слухи «Спартаку» интересен Ачерби 53
09:54 Слухи Фото «Ливерпуль» снова нацелился на Промеса 63
Или войдите через
Есть хорошая пословица по этому поводу: "Пыль столбом, дым коромыслом а изба не топлена, не метена".
Есть хорошая пословица по этому поводу: "Пыль столбом, дым коромыслом а изба не топлена, не метена".
Остановись,мгновение,ты прекрасно!
Остановись,мгновение,ты прекрасно!
Хотя для вас, коней, теперь селекция от Гинера - это не более, чем мираж :)))
- Ачерби?
- Джикия!
- Депай?
- Самедов!
- Йоветич?
- Эменике!
Самедов,Эменика,Адрияно.
Куда ещё моложе,ммм?
Этак мы Питер задавим даже руками не махая.
Одних ног хватит.
Нужна молодая кровь по типу Промеса, а не изживающие себя и прикипевшие к Европе футболисты.
Борода вся с мухами,.
Ты нам Стевана принес?
Иль мешок со слухами?
Остановись,мгновение,ты прекрасно!