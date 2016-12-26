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«Спартак» сделал «Интеру» предложение по Йоветичу

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Интер, Спартак М, Йоветич Стеван
Сегодня, 17:32 | Источник: Itasportpress.it | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, «Спартак» сделал официальное предложение «Интеру» относительно возможного трансфера нападающего «нерадзурри» Стевана Йоветича.

Напомним, что миланский клуб готов расстаться с черногорцем за 15 млн евро, и «красно-белые» готовы заплатить эту сумму.

Также сообщается, что «Спартак» готов платить 27-летнему футболисту 3.5 млн евро в год.

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