Рейтинг@Mail.ru

Нападающим «Тулузы» Брайтвайтом интересуется ряд клубов

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тулуза, Брайтвайт Мартин
Сегодня, 18:21 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Тулузы» Мартин Брайтвайт, забивший в нынешнем розыгрыше Лиги 1 уже 7 мячей, привлек к себе внимание ряда клубов.

Сообщается, что «Малыши» получали предложение от английского клуба, название которого не уточняется, в размере 10 млн евро, однако решили не расставаться с 25-летним футболистом.

Также попытку приобрести Брайтвайта предпринимал «Ренн».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
18:09 Слухи Пепе задумался над переходом в китайский клуб 5
16:20 Слухи Заха может перейти в «Тоттенхэм» 6
15:57 Слухи Диарра может перебраться в Китай 3
15:51 Слухи «Арсенал» летом может продать Уилшира 5
15:48 Слухи «Севилья» хочет арендовать Марсьяля 4
13:57 Слухи Фото ПСЖ может заплатить 47 млн евро за Коутиньо 25
12:41 Агент: «Хамес зимой не покинет „Реал“» 6
09:43 Гвардиола: «Пока ван Дейк нам не нужен» 2
09:36 Слухи «Ювентус» нацелился на Браими 3
08:50 Шамах и Ричардсон покинут «Кардифф» 5
все материалы по этой теме
Турниры