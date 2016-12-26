Нападающим «Тулузы» Брайтвайтом интересуется ряд клубов

Нападающий «Тулузы» Мартин Брайтвайт, забивший в нынешнем розыгрыше Лиги 1 уже 7 мячей, привлек к себе внимание ряда клубов.

Сообщается, что «Малыши» получали предложение от английского клуба, название которого не уточняется, в размере 10 млн евро, однако решили не расставаться с 25-летним футболистом.

Также попытку приобрести Брайтвайта предпринимал «Ренн».