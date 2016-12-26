Луческу хочет видеть Роббена в «Зените»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Бавария, Зенит, Роббен Арьен
Сегодня, 18:37 | Источник: Itasportpress.it | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен попал в сферу трансферных интересов «Зенита».
Сообщается, что 32-летнего футболиста хочет лично видеть в своей команде главный тренер «сине-бело-голубых» Мирча Луческу.
По информации источника, «Бавария» не намерена расставаться с хавбеком менее чем за 10 млн евро.
Напомним, что мюнхенский клуб пока не сумел договориться с голландцем о продлении контракта, хотя переговоры между сторонами идут уже длительное время.
Другие материалы по теме:
17:32 Слухи «Спартак» сделал «Интеру» предложение по Йоветичу 90
16:13 Слухи «Спартак» заплатит за Джикию 150 млн рублей 90
13:50 Слухи Шахов из «Факела» может перейти в «Амкар» 2
12:51 Слухи Кирилл Погребняк интересен «Зениту» 39
12:00 Слухи «Спартаку» интересен Ачерби 55
Или войдите через
п.с. Роббен и Дзюба в одной команде..? Не представляю пока....
Сегодня 20:01, редактировал Сегодня 20:04
свыше 10 лямов народного достояния за 32 летнего игрока-это же просто преступление!
-----------------------------------------------------------------------
Народное достояние, говорят, в Тарасовке базируется.
Стоит почти как Новосельцев......
Может и играет не хуже.....
Если серьёзно то думал в Баварии за 10 млн можно только 3-го вратаря дубля купить....
Если педантичные гансы отдают его так дёшево то знать и вправду его травмы не поддаются лечению.....иначе бы не отдали за эти деньги....или отдали в Китай раз в 5 дороже....
Zenith — бренд швейцарских часов класса "люкс"