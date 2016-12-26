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Луческу хочет видеть Роббена в «Зените»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Бавария, Зенит, Роббен Арьен
Сегодня, 18:37 | Источник: Itasportpress.it | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен попал в сферу трансферных интересов «Зенита».

Сообщается, что 32-летнего футболиста хочет лично видеть в своей команде главный тренер «сине-бело-голубых» Мирча Луческу.

По информации источника, «Бавария» не намерена расставаться с хавбеком менее чем за 10 млн евро.

Напомним, что мюнхенский клуб пока не сумел договориться с голландцем о продлении контракта, хотя переговоры между сторонами идут уже длительное время. 

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