Клаттенбург - лучший арбитр года по версии IFFHS, Карасёв - 17-й в рейтинге

По версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) англичанин Марк Клаттенбург - лучший арбитр мира в 2016 году.

В результате голосования Клаттенбург (141 голос) опередил итальянца Николу Риццоли (65 голосов) и венгра Виктора Кашшаи (55 голосов).

Российский рефери Сергей Карасев (2 голоса) разделил 17-ю строчку рейтинга с французом Клеманом Тюрпеном, поляком Симоном Марчиняком и шотландцем Уильямом Колламом.