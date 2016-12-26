Клаттенбург - лучший арбитр года по версии IFFHS, Карасёв - 17-й в рейтинге
Сегодня, 18:50 | Источник: iffhs.de | Редакция: Антон Белюсь
По версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) англичанин Марк Клаттенбург - лучший арбитр мира в 2016 году.
В результате голосования Клаттенбург (141 голос) опередил итальянца Николу Риццоли (65 голосов) и венгра Виктора Кашшаи (55 голосов).
Российский рефери Сергей Карасев (2 голоса) разделил 17-ю строчку рейтинга с французом Клеманом Тюрпеном, поляком Симоном Марчиняком и шотландцем Уильямом Колламом.
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