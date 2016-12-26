Бериша перейдёт в «Терек»
Сегодня, 19:01 | Источник: ФК "Терек" | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша в скором времени станет игроком «Терека».
Пресс-служба махачкалинцев сообщает о том, что клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере:
«В ближайшие дни Бериша прибудет в расположение „Терека“ для подписания личного контракта сроком на 3.5 года.
Первый новичок чеченского клуба в зимнее трансферное окно отправится с командой на зарубежные сборы, которые начнутся в середине января».
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Не обращай внимания, что голы из ФНЛ, смотри что умеет. Он все то же самое демонстрировал при Семине в РФПЛ.
Да нам бы хоть кого сейчас.
Буть Яник года на 2 моложе,взяли бы,не раздумывая,а так руководство будет думать.
Я же не говорю,что мы вот завтра его покупаем,я говорю,что было бы неплохо его купить.
Так же,как я и говорил,что надо было интересоваться Беришей,а не Боли.
Ну и как бы при всем уважении,да,ЦСКА лучше Терека. Единственное,чем Кадыров может удержать Балая-это деньги.
теперь у нас 3 албанца в команде. ...
Я тут разговаривал на тему Балая и Беришы,посмотри внимательно)
По делу то сказать нечего.
Я тебе советую идти дальше с Колей общаться,вы два сапога пара с ним)
Терек явно усилился.
Ты влез в чужой диалог так еще и не разобрался о ком речь. Очень стыдно за тебя.