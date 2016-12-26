Бериша перейдёт в «Терек»

Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша в скором времени станет игроком «Терека».

Пресс-служба махачкалинцев сообщает о том, что клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере:

«В ближайшие дни Бериша прибудет в расположение „Терека“ для подписания личного контракта сроком на 3.5 года.

Первый новичок чеченского клуба в зимнее трансферное окно отправится с командой на зарубежные сборы, которые начнутся в середине января».