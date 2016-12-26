Рейтинг@Mail.ru

Бериша перейдёт в «Терек»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Анжи, Терек, Бериша Бернард
Сегодня, 19:01 | Источник: ФК "Терек" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша в скором времени станет игроком «Терека».

Пресс-служба махачкалинцев сообщает о том, что клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере:

«В ближайшие дни Бериша прибудет в расположение „Терека“ для подписания личного контракта сроком на 3.5 года.

Первый новичок чеченского клуба в зимнее трансферное окно отправится с командой на зарубежные сборы, которые начнутся в середине января».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:56
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:46
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:44
ответ пользователю tamerlan71 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:43
ответ пользователю BALAY (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:41, редактировал Сегодня 21:42
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:33
ответ пользователю Нальчик-07 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:31
ответ пользователю BALAY (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:13
ответ пользователю Нальчик-07 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:09
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:07
ответ пользователю tamerlan71 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:05
ответ пользователю BALAY (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:04
ответ пользователю Маgоmеd Аydаmirоv (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:03
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:01
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:53
ответ пользователю Нальчик-07 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:50, редактировал Сегодня 20:51
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:48
ответ пользователю Нальчик-07 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:46, редактировал Сегодня 20:47
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 20:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:45
ответ пользователю Нальчик-07 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:43
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:40, редактировал Сегодня 20:40
ответ пользователю Нальчик-07 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:38
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:37
ответ пользователю Нальчик-07 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:37
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 20:36
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:30 Официально Фото Джикия - игрок «Спартака» 135
13:48 Официально «Урал» подписал контракт с Ломакиным 4
23 декабря 2016
19:48 Официально Фото Лунёв стал игроком «Зенита» 96
19 декабря 2016
14:00 Фото «Урал» подписал контракт с Димитровым 6
18 декабря 2016
17:31 Фото Витсель отказал «Челси» ради «Ювентуса» 26
16 декабря 2016
13:05 Официально Фото Эрнани - игрок «Зенита» 451
00:57 Геркус: «Два миллиона евро – это несерьезно» 103
15 декабря 2016
17:17 Официально «Краснодар» в январе подпишет защитника сборной Эквадора Рамиреса 13
09:03 Агент: «„Пескара“ давно наблюдала за Мишуковым» 7
03:30 19-летний полузащитник «Урала» Мишуков перешел в «Пескару» 23
все материалы по этой теме
Турниры