Виктор Панченко возглавил селекционный отдел «Локомотива»
Сегодня, 19:16 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Антон Белюсь
Виктор Панченко назначен директором селекционно-аналитического департамента московского «Локомотива».
Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников»:
«Виктор Вячеславович имеет богатый и успешный опыт по поиску и подбору футболистов. Ранее он возглавлял селекционный отдел в столичных ЦСКА и „Динамо“.
Желаем успехов Виктору Вячеславовичу и селекционно-аналитическому департаменту!»
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