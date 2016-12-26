Виктор Панченко возглавил селекционный отдел «Локомотива»

Виктор Панченко назначен директором селекционно-аналитического департамента московского «Локомотива».

Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников»:

«Виктор Вячеславович имеет богатый и успешный опыт по поиску и подбору футболистов. Ранее он возглавлял селекционный отдел в столичных ЦСКА и „Динамо“.

Желаем успехов Виктору Вячеславовичу и селекционно-аналитическому департаменту!»