Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура АПЛ между «Халл Сити» и «Манчестер Сити».

«Халл Сити»: Маршалл, Робертсон, Магуайр, Дэвис, Хаддлстоун, Снодграсс, Клукас, Ливермор, Мбокани, Доусон, Эль-Мохамади.

«Манчестер Сити»: Браво, Стоунз, Отаменди, Санья, Клиши, Фернандиньо, Туре, Силва, Стерлинг, Нолито, Де Брюйне.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.