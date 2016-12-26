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«Халл Сити» - «Манчестер Сити»: стартовые составы

Матч: Халл СитиХалл Сити0 : 2Манчестер СитиМанчестер Сити
Идет второй тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:24 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура АПЛ между «Халл Сити» и «Манчестер Сити». 

«Халл Сити»: Маршалл, Робертсон, Магуайр, Дэвис, Хаддлстоун, Снодграсс, Клукас, Ливермор, Мбокани, Доусон, Эль-Мохамади.

«Манчестер Сити»: Браво, Стоунз, Отаменди, Санья, Клиши, Фернандиньо, Туре, Силва, Стерлинг, Нолито, Де Брюйне.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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