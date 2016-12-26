«Халл Сити» - «Манчестер Сити»: стартовые составы
Идет второй тайм
Сегодня, 19:24 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура АПЛ между «Халл Сити» и «Манчестер Сити».
«Халл Сити»: Маршалл, Робертсон, Магуайр, Дэвис, Хаддлстоун, Снодграсс, Клукас, Ливермор, Мбокани, Доусон, Эль-Мохамади.
«Манчестер Сити»: Браво, Стоунз, Отаменди, Санья, Клиши, Фернандиньо, Туре, Силва, Стерлинг, Нолито, Де Брюйне.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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