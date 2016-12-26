Азар - 6-й футболист «Челси», забивший за клуб 50 мячей в матчах Премьер-Лиги
Сегодня, 19:33 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Поразив ворота «Борнмута» с пенальти в поединке 18-го тура Премьер-Лиги, полузащитник «Челси» Эден Азар стал 6-м футболистом в истории «синих», забившим за клуб 50 мячей в рамках матчей АПЛ.
До бельгийца до данной гроссмейстерской отметки добирались Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба, Джимми Флойд Хассельбайнк, Джанфранко Дзола и Эйдур Гудьонсен.
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