Азар - 6-й футболист «Челси», забивший за клуб 50 мячей в матчах Премьер-Лиги

Поразив ворота «Борнмута» с пенальти в поединке 18-го тура Премьер-Лиги, полузащитник «Челси» Эден Азар стал 6-м футболистом в истории «синих», забившим за клуб 50 мячей в рамках матчей АПЛ.

До бельгийца до данной гроссмейстерской отметки добирались Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба, Джимми Флойд Хассельбайнк, Джанфранко Дзола и Эйдур Гудьонсен.