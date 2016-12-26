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Азар - 6-й футболист «Челси», забивший за клуб 50 мячей в матчах Премьер-Лиги

Матч: ЧелсиЧелси3 : 0БорнмутБорнмут
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Азар Эден
Сегодня, 19:33 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь

Поразив ворота «Борнмута» с пенальти в поединке 18-го тура Премьер-Лиги, полузащитник «Челси» Эден Азар стал 6-м футболистом в истории «синих», забившим за клуб 50 мячей в рамках матчей АПЛ.

До бельгийца до данной гроссмейстерской отметки добирались Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба, Джимми Флойд Хассельбайнк, Джанфранко Дзола и Эйдур Гудьонсен.

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