МЮ обыграл «Сандерленд»
Сегодня, 19:55 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 18-го тура АПЛ МЮ разобрался с «Сандерлендом».
Манчестер, стадион «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд» – 3:1 (1:0)
Голы: Блинд 39, Ибрагимович 82, Мхитарян 86 - Борини 90.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Ф. Джонс, Рохо, Блинд, Кэррик, Эррера (Феллаини 84), Мата (Марсьяль 74), Погба, Лингард (Мхитарян 62), Ибрагимович.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
«Сандерленд»: Пикфорд, Б. Джонс, Джилободжи, ван Анхольт, Денайе, Ларссон (Хазри 83), Ндонг (Лав 86), Коне, Дефо, Борини, Аничебе.
Главный тренер: Дэвид Мойес.
Предупреждения: Блинд 19, Борини 61, Коне 90.
Судья: Мартин Аткинсон.
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Очень важно начинать "боксинг дэй" с победы, и подопечные Моура не подвели. Изначально игра не шла, что-то не клеилось, команде чего-то не хватало, но тут свое слово сказал великолепный Ибрагимович, для которого возраст это всего лишь цифра в паспорте.
Гол + 2 голевые передачи от шведа, и Сандерленд едет домой с пустыми руками.
Да, пропустили абсолютно ненужную банку от Борини, хоть она и была очень красивой, но это ерунда.
Отдельно хотелось бы вспомнить "удар скорпиона" от Мхитаряна. Был небольшой офсайд, но это просто красота, давно не видел ничего подобного.
Погба все так же продолжает колотить с различного расстояния, эту привычку ему нужно искоренить. В целом француз играет очень полезно, что не может не радовать.
Команда набирает обороты, это только начало!
С победой друзья!
Очень важно начинать "боксинг дэй" с победы, и подопечные Моура не подвели. Изначально игра не шла, что-то не клеилось, команде чего-то не хватало, но тут свое слово сказал великолепный Ибрагимович, для которого возраст это всего лишь цифра в паспорте.
Гол + 2 голевые передачи от шведа, и Сандерленд едет домой с пустыми руками.
Да, пропустили абсолютно ненужную банку от Борини, хоть она и была очень красивой, но это ерунда.
Отдельно хотелось бы вспомнить "удар скорпиона" от Мхитаряна. Был небольшой офсайд, но это просто красота, давно не видел ничего подобного.
Погба все так же продолжает колотить с различного расстояния, эту привычку ему нужно искоренить. В целом француз играет очень полезно, что не может не радовать.
Команда набирает обороты, это только начало!
С победой друзья!
https://www.youtube.com/watch?v=dcAY2laCBIU
Я уже начал верить в то, что команда минимум поборется за топ-4)
Я уже начал верить в то, что команда минимум поборется за топ-4)