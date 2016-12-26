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МЮ обыграл «Сандерленд»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед3 : 1СандерлендСандерленд
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:55 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 18-го тура АПЛ МЮ разобрался с «Сандерлендом».

Манчестер, стадион «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд» – 3:1 (1:0)
Голы: Блинд 39, Ибрагимович 82, Мхитарян 86 - Борини 90.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Ф. Джонс, Рохо, Блинд, Кэррик, Эррера (Феллаини 84), Мата (Марсьяль 74), Погба, Лингард (Мхитарян 62), Ибрагимович.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Сандерленд»: Пикфорд, Б. Джонс, Джилободжи, ван Анхольт, Денайе, Ларссон (Хазри 83), Ндонг (Лав 86), Коне, Дефо, Борини, Аничебе.
Главный тренер: Дэвид Мойес.

Предупреждения: Блинд 19, Борини 61, Коне 90.

Судья: Мартин Аткинсон.

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