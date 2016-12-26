Боссы «Ростова» и Бердыев будут решать, отпустить ли Наваса в «Осасуну»

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов прокомментировал информацию об интересе к защитнику «желто-синих» Сесару Навасу со стороны «Осасуны»:

«Уход Наваса в „Осасуну“ - один из вариантов развития событий, интерес к нему действительно есть. У него родился маленький ребенок недавно. Но мы надеемся, что он останется с нами. Решение будет принято только после разговора с руководством команды, а самое главное, с Курбаном Бердыевым».