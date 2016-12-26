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Боссы «Ростова» и Бердыев будут решать, отпустить ли Наваса в «Осасуну»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Ростов, Осасуна, Навас Сесар
Сегодня, 20:13 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов прокомментировал информацию об интересе к защитнику «желто-синих» Сесару Навасу со стороны «Осасуны»:

«Уход Наваса в „Осасуну“ - один из вариантов развития событий, интерес к нему действительно есть. У него родился маленький ребенок недавно. Но мы надеемся, что он останется с нами. Решение будет принято только после разговора с руководством команды, а самое главное, с Курбаном Бердыевым».

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