Венгер: «После двух подряд поражений „Арсеналу“ нужна была победа»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 18-го тура АПЛ, в котором его подопечные лишь в самой концовке сумели одолеть «Вест Бромвич» (1:0):

«Нам нужно было быть терпеливыми, играя против организованного „Вест Бромвича“. Нельзя было допустить ошибку при игре в обороне. Если не удается забить быстрый мяч, нельзя спешить.

Мы хорошо владели мячом, часто били по воротам, но в конце нам потребовалось нечто сверх этого. Это был особенный навес и особенный удар головой.

Мы знали, что после двух подряд поражений нам необходимо было побеждать».