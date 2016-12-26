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Венгер: «После двух подряд поражений „Арсеналу“ нужна была победа»

Матч: АрсеналАрсенал1 : 0Вест БромвичВест Бромвич
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение
Сегодня, 20:22 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 18-го тура АПЛ, в котором его подопечные лишь в самой концовке сумели одолеть «Вест Бромвич» (1:0):

«Нам нужно было быть терпеливыми, играя против организованного „Вест Бромвича“. Нельзя было допустить ошибку при игре в обороне. Если не удается забить быстрый мяч, нельзя спешить.

Мы хорошо владели мячом, часто били по воротам, но в конце нам потребовалось нечто сверх этого. Это был особенный навес и особенный удар головой.

Мы знали, что после двух подряд поражений нам необходимо было побеждать».

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