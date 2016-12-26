Бубнов: «С Каррерой „Спартаку“ легче договариваться с футболистами из Италии»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Бубнов Александр , Каррера Массимо
Сегодня, 20:30 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Антон Белюсь
Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что назначение Массимо Карреры главным тренером «Спартака» раскрыло перед клубом новые возможности при подписании футболистов, выступающих в Италии:
«Вот, что значит Каррера для „Спартака“. Как он появился в клубе, сразу началась активность на итальянском рынке. Его знают игроки, и „Спартаку“ легче договариваться. Раньше клуб не мог себя так вести. Когда мы говорим о тренерах-легионерах, то руководство клуба учитывает их возможность работать на трансферном рынке.
„Зенит“, когда приглашал Луческу, учитывал и его умение работать на бразильском рынке. Тяжело представить, что российский специалист так же работал бы на итальянском рынке, как Каррера».
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В том, что сдача стадиона отложена до 31 марта?
Или в том, что на строительство стадиона выделили очередной миллиард?:)))
https://www.youtube.com/watch?v=t3v2P8_TohY
Возможно, следующим будет Адриано.