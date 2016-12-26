Рейтинг@Mail.ru

Конте: «Сейчас каждый соперник хочет обыграть „Челси“»

Матч: ЧелсиЧелси3 : 0БорнмутБорнмут
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Конте Антонио
Сегодня, 20:41 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался доволен выступлением своей команды в матче 18-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:0):

«Мы провели хороший матч, могли забить и больше, но я доволен отношением игроков. Мы играли без двух важных футболистов (Диего Коста и Н'Голо Канте отбывали дисквалификацию) и справились.

В первом тайме мы действовали фактически без нападающего. Мы пробовали так играть на тренировках, такая схема в данной ситуации нам подходила лучше других, но я не забыл о Миши Батшуайи, ведь это молодой и очень талантливый игрок. Пока он адаптируется к местной лиге и футболу, в будущем я буду доверять ему.

Выиграть 12 матчей подряд в АПЛ непросто. Это фантастическая серия, но важно продолжать в том же духе. Через 4 дня нас ждет очередной тяжелый матч, нам нужно как следует подготовиться к нему, ведь теперь каждый соперник хочет нас обыграть».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:54
, чтобы видеть комментарии
  0
311
Сегодня 20:47
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:34 Мойес: «Я не привык бороться за выживание» 1
21:21 Васкес: «Хамес - мой друг, надеюсь, он останется в „Реале“» 2
21:10 Моуриньо: «Мне не понравилось, как МЮ играл в первом тайме» 2
20:58 Куман: «„Эвертон“ доминировал со стартового свистка» 1
20:22 Венгер: «После двух подряд поражений „Арсеналу“ нужна была победа» 1
11:00 Мхитарян: «МЮ не отказывался от борьбы за чемпионство» 16
08:25 Диего Коста: «В отношениях с Моуриньо я совершил ряд ошибок» 11
08:10 Игуаин: «Дибала может достичь уровня Месси» 17
00:49 Педро: «Премьер-Лига - сильнейшая лига в мире» 40
Вчера
23:52 Агент Де Брюйне: «Перейдя в китайский клуб, Оскар рискует скатиться в пропасть» 24
все материалы по этой теме
Турниры