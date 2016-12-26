Конте: «Сейчас каждый соперник хочет обыграть „Челси“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался доволен выступлением своей команды в матче 18-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:0):

«Мы провели хороший матч, могли забить и больше, но я доволен отношением игроков. Мы играли без двух важных футболистов (Диего Коста и Н'Голо Канте отбывали дисквалификацию) и справились.

В первом тайме мы действовали фактически без нападающего. Мы пробовали так играть на тренировках, такая схема в данной ситуации нам подходила лучше других, но я не забыл о Миши Батшуайи, ведь это молодой и очень талантливый игрок. Пока он адаптируется к местной лиге и футболу, в будущем я буду доверять ему.

Выиграть 12 матчей подряд в АПЛ непросто. Это фантастическая серия, но важно продолжать в том же духе. Через 4 дня нас ждет очередной тяжелый матч, нам нужно как следует подготовиться к нему, ведь теперь каждый соперник хочет нас обыграть».