Джикия: «Надеюсь, болельщики „Амкара“ с пониманием отнесутся к моему решению»
Новобранец «Спартака» Георгий Джикия попрощался с болельщиками «Амкара» - теперь уже своего бывшего клуба:
«Хочу сказать огромное спасибо всем, с кем меня свела судьба в Перми – тренерам и футболистам „Амкара“, сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам, чью поддержку я чувствовал с самого первого дня.
Это были яркие и счастливые полтора года, которые я всегда буду вспоминать с теплотой и благодарностью. Надеюсь, пермские болельщики с пониманием отнесутся к моему решению – переход в один из сильнейших клубов страны открывает для меня новые горизонты, о которых мечтает каждый спортсмен.
А я, раз уж этот трансфер пришелся на предновогодние дни, хочу заодно поздравить всех с наступающим праздником и пожелать каждому из вас только добра и позитива, успехов и побед. Мы еще не раз встретимся, и пусть каждая встреча будет для нас праздником».
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Тебе пора сделать шаг вперед, наигрываться с Кутеповым, чтоб стать связкой на домашнем чемпионате мира, где сменить уже всем надоевших пенсионеров, которые ни за кем давно не успевают, и остаться таковой лет на 8-10 вперед.
Амкару пригодятся деньги с твоей продажи, какие могут быть обиды? Ты ж не в газклуб перешел, где тебя замаринуют на лавке, а потом отправят по арендам скитаться, сгубив твою карьеру.
Добро пожаловать. И удачи в нашем клубе.
Копию письма про "...сильнейший клуб страны..."отправь в Ларнаку......там ребята с юмором....оценят.
Белоруков, Пеев и прочие болгары неgodуют!