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Джикия: «Надеюсь, болельщики „Амкара“ с пониманием отнесутся к моему решению»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Амкар, Спартак М, Джикия Георгий
Сегодня, 20:48 | Источник: ФК "Амкар" | Редакция: Антон Белюсь

Новобранец «Спартака» Георгий Джикия попрощался с болельщиками «Амкара» - теперь уже своего бывшего клуба:

«Хочу сказать огромное спасибо всем, с кем меня свела судьба в Перми – тренерам и футболистам „Амкара“, сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам, чью поддержку я чувствовал с самого первого дня.

Это были яркие и счастливые полтора года, которые я всегда буду вспоминать с теплотой и благодарностью. Надеюсь, пермские болельщики с пониманием отнесутся к моему решению – переход в один из сильнейших клубов страны открывает для меня новые горизонты, о которых мечтает каждый спортсмен.

А я, раз уж этот трансфер пришелся на предновогодние дни, хочу заодно поздравить всех с наступающим праздником и пожелать каждому из вас только добра и позитива, успехов и побед. Мы еще не раз встретимся, и пусть каждая встреча будет для нас праздником».

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