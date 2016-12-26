Куман: «„Эвертон“ доминировал со стартового свистка»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман считает, что его команда заслужила победу над «Лестером» в матче 18-го тура АПЛ:

«Мы знали, что в матче против „Лестера“ на выезде нам придется тяжело. Мы сыграли хорошо. Во втором тайме мы действовали лучше, чем в первом.

Мы доминировали со стартового свистка, но плохо распоряжались мячом до тех пор, пока не повели в счете. Дальнейшая разница в нашей игре налицо - это вопрос уверенности. Соперник ничего не создал у наших ворот, а мы создавали моменты и дальше. Хорошо, что сумели убить игру голом Лукаку. Это было хорошее командное выступление».