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Куман: «„Эвертон“ доминировал со стартового свистка»

Матч: Лестер СитиЛестер Сити0 : 2ЭвертонЭвертон
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Куман Рональд
Сегодня, 20:58 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман считает, что его команда заслужила победу над «Лестером» в матче 18-го тура АПЛ:

«Мы знали, что в матче против „Лестера“ на выезде нам придется тяжело. Мы сыграли хорошо. Во втором тайме мы действовали лучше, чем в первом.

Мы доминировали со стартового свистка, но плохо распоряжались мячом до тех пор, пока не повели в счете. Дальнейшая разница в нашей игре налицо - это вопрос уверенности. Соперник ничего не создал у наших ворот, а мы создавали моменты и дальше. Хорошо, что сумели убить игру голом Лукаку. Это было хорошее командное выступление».

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