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Моуриньо: «Мне не понравилось, как МЮ играл в первом тайме»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед3 : 1СандерлендСандерленд
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Моуриньо Жозе
Сегодня, 21:10 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подвел итоги матча 18-го тура АПЛ против «Сандерленда» (3:1):

«Мне не понравилось то, как мы играли в первом тайме. Но понравился итоговый результат. Второй тайм в нашем исполнении мне очень понравился, но не первый. Я ожидал, что мы лучше начнем игру. Знаю, что это заслуга Дэвида Мойеса и игроков „Сандерленда“.

Во втором тайме мы действовали с большим напором, быстро перемещали мяч. Помогает, когда у вас на скамейке запасных есть Марсьяль и Мхитарян. Это была заслуженная победа».

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