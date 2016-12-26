Моуриньо: «Мне не понравилось, как МЮ играл в первом тайме»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подвел итоги матча 18-го тура АПЛ против «Сандерленда» (3:1):

«Мне не понравилось то, как мы играли в первом тайме. Но понравился итоговый результат. Второй тайм в нашем исполнении мне очень понравился, но не первый. Я ожидал, что мы лучше начнем игру. Знаю, что это заслуга Дэвида Мойеса и игроков „Сандерленда“.

Во втором тайме мы действовали с большим напором, быстро перемещали мяч. Помогает, когда у вас на скамейке запасных есть Марсьяль и Мхитарян. Это была заслуженная победа».