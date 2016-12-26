Васкес: «Хамес - мой друг, надеюсь, он останется в „Реале“»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Васкес Лукас, Родригес Хамес, Пепе
Сегодня, 21:21 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Реала» Лукас Васкес поделился мнением об одноклубниках Хамесе Родригесе и Пепе, которые могут в скором времени покинуть клуб:
«Хамес - мой очень хороший друг, я восхищаюсь им. Также он отличный футболист. Надеюсь, он останется в „Реале“.
Пепе? Он построил себе великолепную карьеру в „Реале“ и футболе в целом, думаю, нам нужно уважать то решение, которое он примет».
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