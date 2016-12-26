«Манчестер Сити» разобрался с «Халл Сити»

В поединке 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Халл Сити».

Кингстон-апон-Халл, стадион «Кингстон Коммуникейшн Стэдиум»

«Халл Сити» – «Манчестер Сити» – 0:3 (0:0)

Голы: Туре 72 (пен), Ихеаначо 78, Дэйвис 90+3 (авт)

«Халл Сити»: Маршалл, Робертсон, Магуайр, Дэвис, Хаддлстоун (Мэйсон 63), Снодграсс, Клукас, Ливермор (Хенриксен 73), Мбокани, Доусон, Эль-Мохамади.

Главный тренер: Майк Фелан.

«Манчестер Сити»: Браво, Стоунз (Коларов 18), Отаменди, Санья, Клиши, Фернандиньо, Туре, Силва (Фернандо 87), Стерлинг, Нолито (Ихеаначо 56), Де Брюйне.

Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Мэйсон 82

Судья: Роберт Мэдли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.