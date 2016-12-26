«Манчестер Сити» разобрался с «Халл Сити»
В поединке 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Халл Сити».
Кингстон-апон-Халл, стадион «Кингстон Коммуникейшн Стэдиум»
«Халл Сити» – «Манчестер Сити» – 0:3 (0:0)
Голы: Туре 72 (пен), Ихеаначо 78, Дэйвис 90+3 (авт)
«Халл Сити»: Маршалл, Робертсон, Магуайр, Дэвис, Хаддлстоун (Мэйсон 63), Снодграсс, Клукас, Ливермор (Хенриксен 73), Мбокани, Доусон, Эль-Мохамади.
Главный тренер: Майк Фелан.
«Манчестер Сити»: Браво, Стоунз (Коларов 18), Отаменди, Санья, Клиши, Фернандиньо, Туре, Силва (Фернандо 87), Стерлинг, Нолито (Ихеаначо 56), Де Брюйне.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
Предупреждения: Мэйсон 82
Судья: Роберт Мэдли.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Еще раз с победой!
Еще раз с победой!
Но игра точно не была лёгкой. Как можно назвать игру лёгкой:
если 70 мин у МС игра не шла...
когда Халл не меньше атаковал(в последние 20 мин МС получше заиграл и потому нанёс больше ударов, но статистика 16/10 по ударам в конце матча показывает что Халл небыли мальчиками для битья)
у Халла была даже лучшая возможность забить - очередной ляп Браво, кипер должен благодарить заща что вынес мяч из пустых ворот.
После пенальти МС задушил на контрах. Но счёт 3:0 не отображает реальную картину.
Не вынеси из пустых ворот мяч Санья при счёте 0-0, не было бы лёгкой победы