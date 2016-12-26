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«Манчестер Сити» разобрался с «Халл Сити»

Матч: Халл СитиХалл Сити0 : 3Манчестер СитиМанчестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 22:08 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Халл Сити».

Кингстон-апон-Халл, стадион «Кингстон Коммуникейшн Стэдиум»

«Халл Сити» – «Манчестер Сити» – 0:3 (0:0)
Голы: Туре 72 (пен), Ихеаначо 78, Дэйвис 90+3 (авт)

«Халл Сити»: Маршалл, Робертсон, Магуайр, Дэвис, Хаддлстоун (Мэйсон 63), Снодграсс, Клукас, Ливермор (Хенриксен 73), Мбокани, Доусон, Эль-Мохамади.
Главный тренер: Майк Фелан.

«Манчестер Сити»: Браво, Стоунз (Коларов 18), Отаменди, Санья, Клиши, Фернандиньо, Туре, Силва (Фернандо 87), Стерлинг, Нолито (Ихеаначо 56), Де Брюйне.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Мэйсон 82

Судья: Роберт Мэдли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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