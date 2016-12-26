Рейтинг@Mail.ru

Раньери: «У „Лестера“ всё идёт не так»

Матч: Лестер СитиЛестер Сити0 : 2ЭвертонЭвертон
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Раньери Клаудио
Вчера, 22:21 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подвел итоги матча 18-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:2):

«Матч выдался сложным, но это был равный поединок. Однако соперник открыл счет, и мы занервничали, позволив „Эвертону“ контролировать ход встречи.

Все идет не так, все непросто, но мы должны продолжать усердно работать и быть внимательными в деталях, ведь именно из-за них мы проигрываем. Мы должны продолжать работать и реагировать на сложившуюся ситуацию - это наше лекарство.

Нам нужно сохранять единство. Хотели сделать подарок своим болельщикам, но не получилось, постараемся реабилитироваться в следующем матче.

Что за год. В первые 6 месяцев все складывалось идеально, а теперь все идет не так. Нам нужно сражаться».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:00 Пулис: «У „Арсенала“ более сильный состав, чем у „Челси“» 3
00:43 Гвардиола: «Отсутствие еврокубковых матчей даёт преимущество „Челси“ и „Ливерпулю“» 1
00:13 Ригоберт Сонг: «Когда я вышел из комы, то весил лишь 60 килограмм» 2
Вчера
23:51 Рейна: «Противостояние „Наполи“ и „Реала“ будет красивым» 2
23:42 Косьельни: «Надеюсь, серия побед позволит „Арсеналу“ выйти на первое место в Премьер-Лиге» 3
23:26 Моуриньо сказал, что Ибрагимович останется в МЮ ещё на сезон 4
23:06 Видео Мхитарян: «Это лучший гол, который я когда-либо забивал» 38
22:42 Гвардиола: «Для нас каждая игра подобна финалу» 9
21:34 Мойес: «Я не привык бороться за выживание» 4
21:21 Васкес: «Хамес - мой друг, надеюсь, он останется в „Реале“» 8
все материалы по этой теме
Турниры