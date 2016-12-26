Раньери: «У „Лестера“ всё идёт не так»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подвел итоги матча 18-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:2):

«Матч выдался сложным, но это был равный поединок. Однако соперник открыл счет, и мы занервничали, позволив „Эвертону“ контролировать ход встречи.

Все идет не так, все непросто, но мы должны продолжать усердно работать и быть внимательными в деталях, ведь именно из-за них мы проигрываем. Мы должны продолжать работать и реагировать на сложившуюся ситуацию - это наше лекарство.

Нам нужно сохранять единство. Хотели сделать подарок своим болельщикам, но не получилось, постараемся реабилитироваться в следующем матче.

Что за год. В первые 6 месяцев все складывалось идеально, а теперь все идет не так. Нам нужно сражаться».