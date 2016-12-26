«Зениту» понадобился хавбек «Крыльев Советов» Молло

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло попал в сферу трансферных интересов «Зенита». По информации источника, «сине-бело-голубые» могут приобрести 27-летнего француза за 3 млн евро.

Председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин, комментируя данную информацию, был немногословен:

«„Зенит“ заинтересован в Молло и клубы готовят трансфер? Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

Многие клубы в разное время интересовались. Но до конкретики – когда есть определенные бумаги у клуба и начат диалог – дело не доходило».