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«Зениту» понадобился хавбек «Крыльев Советов» Молло

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Крылья Советов, Зенит, Молло Йоан
Вчера, 22:31 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло попал в сферу трансферных интересов «Зенита». По информации источника, «сине-бело-голубые» могут приобрести 27-летнего француза за 3 млн евро.

Председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин, комментируя данную информацию, был немногословен:

«„Зенит“ заинтересован в Молло и клубы готовят трансфер? Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

Многие клубы в разное время интересовались. Но до конкретики – когда есть определенные бумаги у клуба и начат диалог – дело не доходило».

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