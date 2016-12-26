«Зениту» понадобился хавбек «Крыльев Советов» Молло
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Крылья Советов, Зенит, Молло Йоан
Вчера, 22:31 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло попал в сферу трансферных интересов «Зенита». По информации источника, «сине-бело-голубые» могут приобрести 27-летнего француза за 3 млн евро.
Председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин, комментируя данную информацию, был немногословен:
«„Зенит“ заинтересован в Молло и клубы готовят трансфер? Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
Многие клубы в разное время интересовались. Но до конкретики – когда есть определенные бумаги у клуба и начат диалог – дело не доходило».
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Ну а зачем Молло в зените?там Мак хорошо справляется и зачем тогда французу на банке сидеть,когда он в Крыльях безусловный лидер?!
А разве Дзюба и Кокорин потерялись !? Они на двоих заработали 16 очков в первой половине текущего чемпионата.
Все-таки считаю ,что зависит все от игрока.
Присмотрись к тому же Юсупову , когда он на поле, он инороден...у него в глазах сквозит сомнением..что при Боаше , что при Мистере.
В чем виноват Зенит !? Что сразу не угадал , что до сих пор держит !? Возможно.
Мне не хватает этого на соккере.
Не поверишь , но я до сих пор ,читая комментарии , ожидаю увидеть что-то толковое.
А насчёт того , что ты написал - тема это тонкая , и надо быть очень аккуратным в суждениях.
Мы очень часто ошибаемся,когда наиболее уверены в своей правоте, и если тебе вдруг кажется ,что сейчас ты что-то доказал человеку , то на самом деле ты возможно просто не понял этого человека , и только усугубил общее положение дел.
Да и не в этом даже дело.
Ведь решение принимает игрок...потянешь или нет!?
А напротив Рязанцева и Соловьева можно поставить Зырянова и Широкова, что мы по сути о них знали до Зенита !? Широков из Химок !?)) ставший лучшим распасовщиком России на пару сезонов! А как раскрылся Зырянов!?)
Промахи есть , и это необходимо признать , но они есть у всех - просто Зенит под микроскопом.
И да - лимит диктует свои правила : Разянцев отчасти "про запас".
Я на Петровский очень давно не хожу.
Но на новый стадик буду брать абик.
Знакомые мои , друзья , кто хоть немного интересуются футболом , все хотят посетить новый стадион.
Хотя история с Соловьевым из Динамо мне до сих пор непонятна.
стадион который будет на половину пустым))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ты там что, процент со сделки имеешь ?))
Нашкодил на чужой ветке - получи бан на доступ к любой новости об этой команде на 2-3 дня.
К "своим" ходи - общайся. К "чужим" - извиняй , остынь мальца.
Ведь по сути до такого идиотизма доходит , что проще всем троллям составить общие шаблоны по темам и пусть просто меняют названия команд в этих шаблонах )
Мы о футболе практически не говорим ) реально...примитивный анализ зачастую отсутствует : подойдёт ли тот или иной игрок команде - да , нет , почему.