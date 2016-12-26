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Гвардиола: «Для нас каждая игра подобна финалу»

Матч: Халл СитиХалл Сити0 : 3Манчестер СитиМанчестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Гвардиола Хосеп
Вчера, 22:42 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен, что, одержав победу над «Халл Сити», его команда не позволила еще больше оторваться идущему на первом месте в турнирной таблице АПЛ «Челси»:

«Я получил удовольствие от матча, ведь мы победили, но нам пришлось попотеть, как и всегда.

В первом тайме мы забыли о существовании вражеских ворот, во втором тайме наши нападающие вспомнили о них. После забитого мяча играть стало легко.

Давление? Оно всегда присутствует, ведь мы находимся среди лидеров, а наши конкуренты сегодня победили. Для нас каждая игра подобна финалу.

Стоунз? Мы сперва переживали, но похоже на то, что это просто ушиб. Надеюсь, он будет готов сыграть с „Ливерпулем“».

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