Мхитарян: «Это лучший гол, который я когда-либо забивал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признался, что мяч, забитый им в ворота «Сандерленда» в матче 18-го тура АПЛ, стал самым красивым в его карьере. Стоит отметить, что данный мяч, тем не менее, был забит из офсайда.

«Это лучший гол, который я когда-либо забивал. Я очень рад. Ожидал, что мяч будет впереди меня, но он оказался позади, поэтому я мог лишь попробовать ударить по нему пяткой. У меня получилось».