Рейтинг@Mail.ru

Мхитарян: «Это лучший гол, который я когда-либо забивал»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед3 : 1СандерлендСандерленд
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Мхитарян Генрих
Вчера, 23:06 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признался, что мяч, забитый им в ворота «Сандерленда» в матче 18-го тура АПЛ, стал самым красивым в его карьере. Стоит отметить, что данный мяч, тем не менее, был забит из офсайда.

«Это лучший гол, который я когда-либо забивал. Я очень рад. Ожидал, что мяч будет впереди меня, но он оказался позади, поэтому я мог лишь попробовать ударить по нему пяткой. У меня получилось».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:56
ответ пользователю boi1231 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:50
ответ пользователю Морозовский (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 00:39, редактировал Сегодня 00:41
ответ пользователю boi1231 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:36
ответ пользователю Ла Лига рулит (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:34
ответ пользователю Ла Лига рулит (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:32
ответ пользователю Ironyfan (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:30
ответ пользователю просто сашка (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:23
ответ пользователю Ла Лига рулит (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:20
ответ пользователю mango (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:19
ответ пользователю просто сашка (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:16
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:15
ответ пользователю Ла Лига рулит (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:15
ответ пользователю Морозовский (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 00:13
ответ пользователю просто сашка (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:11
ответ пользователю АРАРАТ Ереван (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:08
ответ пользователю Рауль и Зидан (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:07
ответ пользователю sparxx2 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:07
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:58
ответ пользователю Питерский Пивасик (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:56
ответ пользователю Морозовский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:44
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:30
, чтобы видеть комментарии
  3
Вчера 23:26
, чтобы видеть комментарии
  6
Вчера 23:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:00 Пулис: «У „Арсенала“ более сильный состав, чем у „Челси“» 2
00:43 Гвардиола: «Отсутствие еврокубковых матчей даёт преимущество „Челси“ и „Ливерпулю“» 1
00:13 Ригоберт Сонг: «Когда я вышел из комы, то весил лишь 60 килограмм» 2
Вчера
23:51 Рейна: «Противостояние „Наполи“ и „Реала“ будет красивым» 2
23:42 Косьельни: «Надеюсь, серия побед позволит „Арсеналу“ выйти на первое место в Премьер-Лиге» 3
23:26 Моуриньо сказал, что Ибрагимович останется в МЮ ещё на сезон 4
22:42 Гвардиола: «Для нас каждая игра подобна финалу» 9
22:21 Раньери: «У „Лестера“ всё идёт не так» 7
21:34 Мойес: «Я не привык бороться за выживание» 4
21:21 Васкес: «Хамес - мой друг, надеюсь, он останется в „Реале“» 8
все материалы по этой теме
Турниры