Мхитарян: «Это лучший гол, который я когда-либо забивал»
Вчера, 23:06 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признался, что мяч, забитый им в ворота «Сандерленда» в матче 18-го тура АПЛ, стал самым красивым в его карьере. Стоит отметить, что данный мяч, тем не менее, был забит из офсайда.
«Это лучший гол, который я когда-либо забивал. Я очень рад. Ожидал, что мяч будет впереди меня, но он оказался позади, поэтому я мог лишь попробовать ударить по нему пяткой. У меня получилось».
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В 35 лет!) 35!) зверь.
Гол,конечно, из офсайда.
Лишний раз даёт возможность оспорить нововведения.
Были бы повторы - не было бы этого мяча.
Жалко, что вместо того что бы признать оффсайд фанаты МЮ упали на колени и молятся на уникальный гол армяна, так вот.... через тур-два-три когда Мавр будет ползать по бровке в конвульсиях и с пеной у рта орать что вас "порезали" - вспоминайте армянский чудо-гол и тихо сопите в тряпочку.