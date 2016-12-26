Моуриньо сказал, что Ибрагимович останется в МЮ ещё на сезон
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Ибрагимович Златан
Вчера, 23:26 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо дал понять, что нападающий команды Златан Ибрагимович задержится в клубе и на следующий сезон:
«Активирован ли пункт в контракте Ибрагимовича, согласно которому он останется в МЮ еще на сезон? Пока нет, но он уже активирован в его мозгу, в моем решении и решении руководителей и владельцев клуба. Здесь проблем не будет.
Я вовсе не удивлен его формой, ведь это очень умный игрок, с чувством собственного достоинства. Решиться на переход в „Манчестер Юнайтед“, в Премьер-Лигу - самую сложную лигу мира для нападающих... Он знает, на что способен.
Если такой игрок решил прийти сюда, то я уверен, что он готов еще для одного сезона. Он будет здесь снова».
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Коста конечно хорош. Но одно дело забивать когда твоя команда обыгрывает всех и показывает игру без слабостей, когда уже несколько лет сыгранности с партнёрами ...
И совершенно другое дело, когда забиваешь столько же за МЮ, который еще строится, у которого не всегда всё получается... И это Ибра только пришел в команду... А что будет во второй половине, когда еще больше сыграется с партнёрами??