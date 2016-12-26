Моуриньо сказал, что Ибрагимович останется в МЮ ещё на сезон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо дал понять, что нападающий команды Златан Ибрагимович задержится в клубе и на следующий сезон:

«Активирован ли пункт в контракте Ибрагимовича, согласно которому он останется в МЮ еще на сезон? Пока нет, но он уже активирован в его мозгу, в моем решении и решении руководителей и владельцев клуба. Здесь проблем не будет.

Я вовсе не удивлен его формой, ведь это очень умный игрок, с чувством собственного достоинства. Решиться на переход в „Манчестер Юнайтед“, в Премьер-Лигу - самую сложную лигу мира для нападающих... Он знает, на что способен.

Если такой игрок решил прийти сюда, то я уверен, что он готов еще для одного сезона. Он будет здесь снова».