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ЦСКА нацелился на 17-летнего малийского нападающего

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Реал Бам
Вчера, 23:34 | Источник: sporcope.com | Редакция: Антон Белюсь

ЦСКА продолжает изучать возможности укрепления линии нападения на трансферном рынке.

По информации источника, «армейцы» проявляют интерес к 17-летнему форварду малийского клуба «Реал Бамако» Сидики Маиге.

При этом сообщается, что главными претендентами на футболиста являются «Порту» и «Галатасарай».

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