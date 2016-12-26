ЦСКА нацелился на 17-летнего малийского нападающего
Вчера, 23:34 | Источник: sporcope.com | Редакция: Антон Белюсь
ЦСКА продолжает изучать возможности укрепления линии нападения на трансферном рынке.
По информации источника, «армейцы» проявляют интерес к 17-летнему форварду малийского клуба «Реал Бамако» Сидики Маиге.
При этом сообщается, что главными претендентами на футболиста являются «Порту» и «Галатасарай».
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Давно пора в рекруты " забрить.."
В Реале дешёвых игроков не бывает в принципе.
Надо искать среди настоящих голодранцев - среди хохлов.
Не думаю,что 17 летний паренек,ровестник Коли способен это сделать.
Утятина.