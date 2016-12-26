ЦСКА нацелился на 17-летнего малийского нападающего

ЦСКА продолжает изучать возможности укрепления линии нападения на трансферном рынке.

По информации источника, «армейцы» проявляют интерес к 17-летнему форварду малийского клуба «Реал Бамако» Сидики Маиге.

При этом сообщается, что главными претендентами на футболиста являются «Порту» и «Галатасарай».