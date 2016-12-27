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Генподрядчик выполнил работы по достройке «Крестовского» по основным контрактам

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Зенит
Сегодня, 00:02 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Екатерина Гигиняк - пресс-секретарь компании «Метрострой», которая является генеральным подрядчиком по достройке будущего стадиона «Зенита», заявила, что работы по двум контрактам, заключенным с заказчиком, выполнены:

«По двум контрактам, которые были заключены с заказчиком на завершение строительства и благоустройство зоны вокруг стадиона, (работы) выполнены. Документы об этом сданы заказчику, что послужило основанием для обращения в Ростехнадзор».

Новый контракт с «Метростроем», заключенный 20 декабря на сумму 952 млн руб., касается установки оборудования в зоне контроля.

«Эти работы не были учтены при подаче документов в Главгосэкспертизу. Общая сумма по двум контрактам не должна превысить 7.7 млрд рублей», - добавила Гигиняк. 

Напомним, что накануне на стадионе протестировали разноцветную подсветку.

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