Ригоберт Сонг: «Когда я вышел из комы, то весил лишь 60 килограмм»

Бывший капитан сборной Камеруна Ригоберт Сонг, перенесший инсульт, а позже впавший в кому, признался, что его собака спасла ему жизнь:

«Мне стало плохо и я упал на бок. К счастью, у меня не запал язык.

Дверь я держал открытой, так как ждал человека в гости, если бы я закрыл ее, то был бы мертв.

Собака начала громко лаять, чем привлекла внимание домовладельца, и он вызвал скорую. Это было чудо.

Когда я вышел из комы, то весил лишь 60 килограмм, невероятно мало для такого большого парня, как я. Я уже набрал 5 килограмм, с каждым днем чувствую себя лучше».