Навас не покинет «Ростов» в январе

По информации источника, защитник «Ростова» Сесар Навас не покинет команду в зимнее трансферное окно.

Напомним, что 36-летний испанец имеет на руках предложение от «Осасуны», однако, судя по всему, принял решение отложить возможную смену клубной прописки, как минимум, до лета, чтобы помочь «желто-синим» в чемпионате России и Лиге Европы.

При этом возможен и вариант, при котором Навас продлит сотрудничество с «Ростовом» еще на сезон.