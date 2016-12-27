Навас не покинет «Ростов» в январе
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ростов, Осасуна, Навас Сесар
Сегодня, 00:23 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, защитник «Ростова» Сесар Навас не покинет команду в зимнее трансферное окно.
Напомним, что 36-летний испанец имеет на руках предложение от «Осасуны», однако, судя по всему, принял решение отложить возможную смену клубной прописки, как минимум, до лета, чтобы помочь «желто-синим» в чемпионате России и Лиге Европы.
При этом возможен и вариант, при котором Навас продлит сотрудничество с «Ростовом» еще на сезон.
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