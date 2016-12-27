Кнохе продлил контракт с «Вольфсбургом»

Защитник «Вольфсбурга» Робин Кнохе продлил контракт с клубом.

Новое трудовое соглашение между «волками» и 24-летним футболистом рассчитано до 2020 года.

На счету Кнохе 93 матча в футболке «Вольфсбурга», в которых он отметился 6 забитыми мячами.

Также защитник однажды вызывался в сборную Германии, однако тогда на поле не выходил.