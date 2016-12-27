«Ювентус» претендует на Шнейдерлина
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Ювентус, Шнейдерлин Морган
Сегодня, 00:52 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, «Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнейдерлина.
Ранее главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо подтвердил, что француз попросил отпустить его в другой клуб, и манкунианцы расстанутся с хавбеком при наличии интересного предложения.
Напомним, что в услугах Шнейдерлина также может быть заинтересован «Интер», однако миланский клуб сможет лишь арендовать игрока, чтобы избежать нарушения финансового фэйр-плей.
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