«Ювентус» претендует на Шнейдерлина

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнейдерлина.

Ранее главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо подтвердил, что француз попросил отпустить его в другой клуб, и манкунианцы расстанутся с хавбеком при наличии интересного предложения.

Напомним, что в услугах Шнейдерлина также может быть заинтересован «Интер», однако миланский клуб сможет лишь арендовать игрока, чтобы избежать нарушения финансового фэйр-плей.