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Мавуба: «Азар был пьян в тот день, когда оформил хет-трик в последнем матче за „Лилль“»

Матч: ЛилльЛилль4 : 1НансиНанси
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2011/2012, Заграница: игроки, Азар Эден, Мавуба Рио
Сегодня, 01:13 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Лилля» Рио Мавуба рассказал о том, как его бывший одноклубник Эден Азар после большой пьянки забил хет-трик в ворота «Нанси» в последнем матче за французский клуб перед уходом в «Челси»:

«Это был последний матч Эдена Азара за „Лилль“, и он хотел кое-что организовать в честь этого. Мы решили пойти немного выпить.Немного выпить“ несколько затянулось. На следующее утро Эден был еще пьян. В тот же вечер противНанси“  даже раньше 30-й минуты встречи на счету Эдена уже был хет-трик.

Парень даже не спал, он пил в течение всей ночи и сделал хет-трик за 30 минут. Мы все смотрели друг на друга и понимали, что этот парень – отличное приобретение [для „Челси“]».

В матче 18-го тура АПЛ против «Борнмута» Азар забил свой 50-й мяч за «Челси» (3:0).

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