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Моуриньо: «Говорят, что я несчастлив в Манчестере? Чушь собачья!»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе
Сегодня, 02:32 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо недоволен разговорами о том, что ему плохо живется в Манчестере:

«Я не приезжаю в города, чтобы ими наслаждаться, я приезжаю на работу. Если бы я хотел наслаждаться различными местами, то я бы поехал в Лос-Анджелес и ходил на пляж каждый день. Здесь я каждый день приезжаю на работу в 8 часов утра и ухожу в 6 часов вечера.

Говорить о том, что я несчастлив здесь, но был счастлив в Лондоне... это чушь собачья!

Моя семья живет Лондоне, потому что моя дочь учится в местном университете. Мой сын играет за „Фулхэм“. Я не могу требовать, чтобы они следовали за мной, они имеют свою жизнь, и они уже в том возрасте, когда сами решают, куда им отправиться.

Есть один день в неделе, когда я могу (и на данный момент это сложно, учитывая все наши игры) приехать в Лондон, чтобы поужинать с семьей».

Напомним, в 18-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Сандерленд» (3:1).

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