Сёмин: «Шишкин? Если игроки чем-то недовольны, пусть ищут себе новую команду»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что защитник клуба Роман Шишкин хочет перейти в «Спартак»:

«У нас есть такая ситуация. В конце первой части сезона группа футболистов, которые мало играли, выражала определенное недовольство и раздражение. Вполне возможно, что перед зимними сборами мы дадим этим игрокам время, чтобы они либо нашли себе новый клуб, либо немножко подумали, как продолжать карьеру в основном составе „Локомотива“. Это естественный момент недовольства у людей, игравших прежде мало. Так найдите себе тогда новую команду. Или выдерживайте конкуренцию. А недовольных на сборах быть не должно. Туда должны ехать те, у кого положительные эмоции и у кого есть желание работать».

Ранее, капитан «Спартака» Денис Глушаков признался, что хотел бы пригласить Шишкина в команду.