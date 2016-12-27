«Кристал Пэлас» включился в борьбу за Дефо
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Кристал Пэлас, Сандерленд, Дефо Джермейн, Эллардайс Сэм
Сегодня, 03:27 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс хотел бы видеть в клубе нападающего «Сандерленда» Джермейна Дефо.
Новоиспеченный наставник «орлов» работал с Дефо в «Сандерленде» в сезоне 2015/16.
Напомним, что 34-летним форвардом «черных котов» также интересуется «Вест Хэм». Но возглавляющий «Сандерленд» Дэвид Мойес заявил, что клуб не собирается продавать Дефо ни при каких условиях.
Другие материалы по теме:
02:04 Слухи «Интер» арендует Лукаса Лейву у «Ливерпуля» 0
00:52 Слухи «Ювентус» претендует на Шнейдерлина 1
Вчера
22:55 Слухи Завтра Галлиани обсудит с агентом Луиса Адриано возможный переход форварда в «Спартак» 15
18:09 Слухи Пепе задумался над переходом в китайский клуб 6
16:20 Слухи Заха может перейти в «Тоттенхэм» 6
15:57 Слухи Диарра может перебраться в Китай 3
15:51 Слухи «Арсенал» летом может продать Уилшира 5
15:48 Слухи «Севилья» хочет арендовать Марсьяля 5
13:57 Слухи Фото ПСЖ может заплатить 47 млн евро за Коутиньо 25
Или войдите через