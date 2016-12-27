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«Кристал Пэлас» включился в борьбу за Дефо

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Кристал Пэлас, Сандерленд, Дефо Джермейн, Эллардайс Сэм
Сегодня, 03:27 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс хотел бы видеть в клубе нападающего «Сандерленда» Джермейна Дефо.

Новоиспеченный наставник «орлов» работал с Дефо в «Сандерленде» в сезоне 2015/16.

Напомним, что 34-летним форвардом «черных котов» также интересуется «Вест Хэм». Но возглавляющий «Сандерленд» Дэвид Мойес заявил, что клуб не собирается продавать Дефо ни при каких условиях.

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