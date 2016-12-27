«Кристал Пэлас» включился в борьбу за Дефо

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс хотел бы видеть в клубе нападающего «Сандерленда» Джермейна Дефо.

Новоиспеченный наставник «орлов» работал с Дефо в «Сандерленде» в сезоне 2015/16.

Напомним, что 34-летним форвардом «черных котов» также интересуется «Вест Хэм». Но возглавляющий «Сандерленд» Дэвид Мойес заявил, что клуб не собирается продавать Дефо ни при каких условиях.