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Клопп: «Атмосфера в „Ливерпуле“ напоминает дортмундскую»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Боруссия Д, Ливерпуль, Клопп Юрген
Сегодня, 04:12 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп верит, что в стане «мерсисайдцев» царит хорошая атмосфера, напоминающая ему обстановку, которая была в бывшем клубе немецкого специалиста «Боруссии» Дортмунд:

«У нас царит хорошая атмосфера, как это и должно быть из-за всех людей, работающих здесь. Мы провели свою рождественскую вечеринку на прошлой неделе, и было очень приятно видеть всех этих людей вокруг.

Есть большая разница по сравнению с тем, что было год назад, потому что теперь я знаю всех. После трех месяцев работы я понятия не имел, как зовут некоторых сотрудников.

У нас определенно другая ситуация в этом году. Это не то же самое, но похоже на то, что было у нас в Дортмунде».

Напомним, недавно наставник «Ливерпуля» сказал, что деньги не должны являться причиной ухода игроков из клуба.

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