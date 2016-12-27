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Глушаков – Джикии: «В бане поговорим!»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Глушаков Денис, Промес Квинси, Джикия Георгий
Сегодня, 04:29 | Источник: Твиттер Дениса Глушакова | Редакция: Павел Молочный

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поприветствовал нового защитника клуба Георгия Джикию, который перешел в московскую команду из «Амкара».

Глушаков на своей странице в «твиттере» выложил фотографию, на которой зафиксирован конфликт между Джикией и хавбеком красно-белых Квинси Промесом во время матча «Спартак» – «Амкар» (1:0) в 14-м туре чемпионата России. «В бане поговорим!» – подписал фотографию Глушаков.

Ранее россиянин на своей странице в Instagram поделился фотографией, на которой он с Промесом запечатлен в бане. По словам капитана команды, голландец – единственный легионер, выдержавший высокую температуру в парилке.

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