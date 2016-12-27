Глушаков – Джикии: «В бане поговорим!»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Глушаков Денис, Промес Квинси, Джикия Георгий
Сегодня, 04:29 | Источник: Твиттер Дениса Глушакова | Редакция: Павел Молочный
Капитан «Спартака» Денис Глушаков поприветствовал нового защитника клуба Георгия Джикию, который перешел в московскую команду из «Амкара».
Глушаков на своей странице в «твиттере» выложил фотографию, на которой зафиксирован конфликт между Джикией и хавбеком красно-белых Квинси Промесом во время матча «Спартак» – «Амкар» (1:0) в 14-м туре чемпионата России. «В бане поговорим!» – подписал фотографию Глушаков.
Ранее россиянин на своей странице в Instagram поделился фотографией, на которой он с Промесом запечатлен в бане. По словам капитана команды, голландец – единственный легионер, выдержавший высокую температуру в парилке.
В бане поговорим!😜🔴⚪ pic.twitter.com/HbYwz5FPnC
— Denis Glushakov (@DGlushakov8) 26 декабря 2016 г.
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