Руни может пропустить матч против «Мидлсбро» из-за травмы
Начало матча: 31.12.2016, 18:00
Сегодня, 04:46 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ответил на вопрос, почему капитан команды Уэйн Руни пропустил матч 18-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (3:1):
«Он почувствовал дискомфорт на вчерашней тренировке, и мы все согласились, что лучшим решением будет пропуск сегодняшней игры. Не думаю, что он сыграет в следующем матче, хоть и надеюсь на это. Посмотрим за его восстановлением. Это очень странная травма. Мышца может быть повреждена, но ты можешь ничего не чувствовать и некоторое время продолжать хорошо двигаться. Здесь нет ничего серьезного, но я сомневаюсь, что он успеет восстановиться за четыре дня».
Матч 19-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро» состоится 31 декабря.
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