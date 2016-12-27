Руни может пропустить матч против «Мидлсбро» из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ответил на вопрос, почему капитан команды Уэйн Руни пропустил матч 18-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (3:1):

«Он почувствовал дискомфорт на вчерашней тренировке, и мы все согласились, что лучшим решением будет пропуск сегодняшней игры. Не думаю, что он сыграет в следующем матче, хоть и надеюсь на это. Посмотрим за его восстановлением. Это очень странная травма. Мышца может быть повреждена, но ты можешь ничего не чувствовать и некоторое время продолжать хорошо двигаться. Здесь нет ничего серьезного, но я сомневаюсь, что он успеет восстановиться за четыре дня».

Матч 19-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро» состоится 31 декабря.