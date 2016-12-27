Тукманов: «8 млн рублей за Новосельцева? Таких цен на игроков сборной на рынке просто нет»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Зенит, Ростов, Торпедо М, Тукманов Александр , Новосельцев Иван
Сегодня, 05:05 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный
Президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал переход бывшего защитника московской команды Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит»:
«Мы получили компенсацию за Новосельцева. 98 тыс. рублей. От какой суммы она исчислялась? От 8 млн. Мы связались с „Ростовом“, нам назвали такую сумму.
Мы не можем контролировать этот процесс. Сколько дают, столько берём. Прекрасно понимая: 8 млн – сумма странная, если не сказать больше. На рынке просто нет таких цен на игроков сборной».
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Схема прямо скажем незатейливая. Занижаешь раз в 100 цифру за которую покупаешь игрока, а продажную цену во столько же увеличиваешь по официальным документам.
С такой схемой ФК Зенит станет самым успешным бизнесом в мире!)