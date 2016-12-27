Тукманов: «8 млн рублей за Новосельцева? Таких цен на игроков сборной на рынке просто нет»

Президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал переход бывшего защитника московской команды Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит»:

«Мы получили компенсацию за Новосельцева. 98 тыс. рублей. От какой суммы она исчислялась? От 8 млн. Мы связались с „Ростовом“, нам назвали такую сумму.

Мы не можем контролировать этот процесс. Сколько дают, столько берём. Прекрасно понимая: 8 млн – сумма странная, если не сказать больше. На рынке просто нет таких цен на игроков сборной».