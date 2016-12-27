Сересо: «Гризманн сейчас в плохой форме»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о голевой засухе нападающего команды Антуана Гризманна в чемпионате Испании:

«С ним ничего не случилось. У игроков бывают хорошие и плохие периоды, сейчас он в плохой форме. Но голы придут, и настанет белая полоса. Большим игрокам необходимы голы и отличные матчи, и у Гризманна они будут».