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Сересо: «Гризманн сейчас в плохой форме»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Гризманн Антуан
Сегодня, 05:40 | Источник: Squawka.com | Редакция: Павел Молочный

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о голевой засухе нападающего команды Антуана Гризманна в чемпионате Испании:

«С ним ничего не случилось. У игроков бывают хорошие и плохие периоды, сейчас он в плохой форме. Но голы придут, и настанет белая полоса. Большим игрокам необходимы голы и отличные матчи, и у Гризманна они будут».

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