Сёмин: «„Локомотиву“ нужны защитник, форвард и полузащитник»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о планах «железнодорожников» на зимнее трансферное окно:

«В первую очередь нам нужны нападающий, один защитник и один полузащитник. Это идеальный вариант. Возвращаем Коченкова из „Томи“. Антон едет с нами на сборы. Казалось бы, вратарей у нас достаточно, но приняли решение Коченкова всё-таки вернуть. Также с нами едут четыре молодых игрока, которые хорошо проявили себя в дубле. Возможно, возьмём кого-то ещё из первой лиги.

Какой нужен полузащитник? Правый, левый. Лучший футболист – тот, кто может играть на всех позициях. В идеале нам не помешал бы разносторонний хавбек. Это было бы замечательно. Также „Локомотиву“ необходим очень быстрый, мобильный, забивной форвард.

Что касается бюджета „Локомотива“ на зимнее трансферное окно — этот вопрос лучше задать президенту. Если коротко – пока всё сложно».

Также наставник «Локо» прокомментировал слухи о желании защитника Романа Шишкина покинуть клуб.